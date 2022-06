Visite de la ferme Gardelly

Visite de la ferme Gardelly, 30 août 2022

Les propriétaires de la ferme Gardelly labellisée « Bienvenue à la ferme » vous feront découvrir leur exploitation agricole et leur troupeau de Blondes d'Aquitaine, vache très souvent primée pour la qualité de sa viande. Autre spécialité de la ferme que vous pourrez déguster : le foie gras d'Oie véritable trésor des Landes connu pour sa délicatesse. Prévoir une voiture pour le trajet. Rdv directement à la ferme. Réservation avant la veille. Visite guidée de la ferme Gardelly spécialisée dans l'élevage de vaches Blondes d'Aquitaine et d'oies à foie gras. Dégustation gratuite – Réservation avant la veille.

