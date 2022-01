VISITE DE LA FERME GAEC DU CAUSSE ET CONFECTION DE BEURRE -CPIE Le Caylar, 25 mars 2022, Le Caylar.

VISITE DE LA FERME GAEC DU CAUSSE ET CONFECTION DE BEURRE -CPIE Le Caylar

2022-03-25 – 2022-03-25

Le Caylar Hérault Le Caylar

La ferme du Causse est située au Caylar , sur les contreforts du Larzac.

Elle est composée de deux associés, Guillaume qui s’occupe des champs et Juliette des vaches.

Ils y élèvent un troupeau d’une trentaine de vaches laitières dans le respect du rythme des animaux et de la nature Le lait est transformé à la ferme, en yaourts, fromages, beurre etc.

Venez découvrir cet élevage et participer à la confection de votre beurre !

Réservation obligatoire.

Lieu de rdv sera donné lors de la réservation

Gratuit

