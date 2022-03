Visite de la ferme fortifi�e du Mazel Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

Visite de la ferme fortifi�e du Mazel Tence, 29 juillet 2022, Tence. Visite de la ferme fortifiée du Mazel Le Mazel Château du Mazel Tence

2022-07-29 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-29 Le Mazel Château du Mazel

Tence Haute-Loire EUR 4 4 Venez visiter la réhabilitation d’une seigneurie datant du XIIIe siècle.

Au sein de son parc d’un hectare, la langue résonne le patois occitan. Le Mazel Château du Mazel Tence

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Tence Adresse Le Mazel Ch�teau du Mazel Ville Tence lieuville Le Mazel Ch�teau du Mazel Tence Departement Haute-Loire

Tence Tence Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tence/

Visite de la ferme fortifi�e du Mazel Tence 2022-07-29 was last modified: by Visite de la ferme fortifi�e du Mazel Tence Tence 29 juillet 2022 Haute-Loire Tence

Tence Haute-Loire