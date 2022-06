Visite de la ferme florale en agriculture Bio

Visite de la ferme florale en agriculture Bio, 28 juin 2022



2022-06-28 08:30:00 – 2022-06-28 11:00:00 Virginie vous fait une présentation de sa ferme Jour de Fleurs.

Vous composez un bouquet de fleurs si vous le souhaitez en fin de visite, pour 10€. 220 variétés au choix (sécateur ou épinette à prévoir si possible).

dernière mise à jour : 2022-06-23

