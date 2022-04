VISITE DE LA FERME ET ATELIER DU BLE A LA FARINE

C'est bientôt la moisson. Venez récolter du blé dans le champ. Vous pourrez trier les grains et les moudre pour fabriquer votre farine. Et après un bon goûter fermier, nous irons ensemble chercher les chèvres au pré. Puis ce sera l'heure de la traite : les volontaires s'essaieront à la traite à la main. Et vous assisterez à la traite à la machine.

