VISITE DE LA FERME EN FAMILLE AUX CERFS DE LA FARDELLIÈRE 2021-07-06 – 2021-07-06 Les Cerfs de la Fardellière 4, La Fardellière – VALANJOU

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

16 16 EUR Partez à la découverte des cerfs, des biches et de leurs petits faons. Un moment ludique et familiale au cœur de la nature pour les petits et les grands.

Avec le livret Bichon-Bichette, que nous offrons aux enfants, lancez vous à la quête des trésors naturels de la ferme.

Prolongez cet instant en réservant votre panier pique-nique composé de produits 100 % fermiers et locaux, que vous pourrez partager au bord de l’eau.

Sur réservation uniquement.

Une idée de sortie ludique originale pour prendre l’air en famille en pleine nature au milieu des animaux !

lescerfsdelafardelliere@yahoo.fr http://lescerfsdelafardelliere.fr/

