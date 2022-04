Visite de la Ferme Ecomusée du clos Parchet Samoëns Samoëns Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Visite de la Ferme Ecomusée du clos Parchet Samoëns
14 avril 2022 – 30 juin 2022

Découvrons une ancienne ferme du 19ème siècle située en pleine nature, sur les pentes de la montagne du Giffre. Vous y découvrirez la vie traditionnelle d'antan ainsi que des expériences sensorielles de cette époque.

