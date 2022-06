Visite de la ferme du Roetling Traubach-le-Bas Traubach-le-Bas Catégories d’évènement: 68210

Traubach-le-Bas

Visite de la ferme du Roetling Traubach-le-Bas, 8 juillet 2022, Traubach-le-Bas. Visite de la ferme du Roetling Traubach-le-Bas

2022-07-08 – 2022-07-08

Traubach-le-Bas 68210 Traubach-le-Bas EUR Ferme familiale spécialisée dans le lait et dans les câlins aux vaches ! Nous sommes porteurs d’un projet de transformation en fromage sur la ferme, et faisons de notre mieux pour inscrire la ferme dans une démarche durable. Venez découvrir notre ferme et nos fromages dont la tuile du Sundgau ! Découvrez la ferme et les fromages dont la tuile du Sundgau ! Réservation au 06 74 94 90 55. +33 6 74 94 90 55 Ferme familiale spécialisée dans le lait et dans les câlins aux vaches ! Nous sommes porteurs d’un projet de transformation en fromage sur la ferme, et faisons de notre mieux pour inscrire la ferme dans une démarche durable. Venez découvrir notre ferme et nos fromages dont la tuile du Sundgau ! Traubach-le-Bas

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 68210, Traubach-le-Bas Autres Lieu Traubach-le-Bas Adresse Ville Traubach-le-Bas lieuville Traubach-le-Bas Departement 68210

Traubach-le-Bas Traubach-le-Bas 68210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/traubach-le-bas/

Visite de la ferme du Roetling Traubach-le-Bas 2022-07-08 was last modified: by Visite de la ferme du Roetling Traubach-le-Bas Traubach-le-Bas 8 juillet 2022 68210 Traubach-le-Bas

Traubach-le-Bas 68210