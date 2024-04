Visite de la Ferme du Presbytère Bois-Himont, samedi 8 juin 2024.

Visite de la Ferme du Presbytère Bois-Himont Seine-Maritime

Rencontrez Isabelle et Laurent, des paysans passionnés, qui vous accueillent dans leur ferme familiale de polyculture, élevage laitier et production de roses coupées qui embaument vos bouquets. La visite de clôturera par un goûter avec des produits de la ferme.

Rencontrez Isabelle et Laurent, des paysans passionnés, qui vous accueillent dans leur ferme familiale de polyculture, élevage laitier et production de roses coupées qui embaument vos bouquets. La visite de clôturera par un goûter avec des produits de la ferme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 14:30:00

fin : 2024-06-08 16:30:00

1033 Route de la Chapelle du Hay

Bois-Himont 76190 Seine-Maritime Normandie tourisme@yvetot-normandie.fr

L’événement Visite de la Ferme du Presbytère Bois-Himont a été mis à jour le 2024-04-09 par Yvetot Normandie Tourisme