Venez découvrir la Ferme du Petit Fumechon ainsi que son activité et participez à la traite des vaches ! RDV à la Ferme du Petit Fumechon à Saint-Vaast-du-Val à 18h ! Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur.

Contact: tourisme-auffay@terroirdecaux.net +33 2 35 34 13 26 http://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/

Lieu: Ferme du Petit Fumechon, 345 Rue des Tisserands, Saint-Vaast-du-Val
Date: 10 août 2022, 18:00:00

