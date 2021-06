Saint-Vaast-du-Val Saint-Vaast-du-Val Saint-Vaast-du-Val, Seine-Maritime Visite de la Ferme du Petit Fumechon Saint-Vaast-du-Val Saint-Vaast-du-Val Catégories d’évènement: Saint-Vaast-du-Val

Visite de la Ferme du Petit Fumechon Saint-Vaast-du-Val, 25 août 2021-25 août 2021, Saint-Vaast-du-Val. Visite de la Ferme du Petit Fumechon 2021-08-25 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-25 Ferme du Petit Fumechon 345 Rue des Tisserands

Venez découvrir la Ferme du Petit Fumechon ainsi que son activité et participez à la traite des vaches ! RDV à la Ferme du Petit Fumechon à Saint-Vaast-du-Val à 18h ! En raison des conditions sanitaires actuelles, l'animation sera proposée avec le respect des gestes barrières. Les inscriptions sont obligatoires et le nombre de participants est limité.

tourisme-auffay@terroirdecaux.net +33 2 35 34 13 26 http://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/

dernière mise à jour : 2021-06-17 par Office de Tourisme Terroir de Caux

Détails Catégories d’évènement: Saint-Vaast-du-Val, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Vaast-du-Val Adresse Ferme du Petit Fumechon 345 Rue des Tisserands Ville Saint-Vaast-du-Val lieuville 49.68666#1.02044