2022-04-26

Saint-Aubin Landes Saint-Aubin Landes EUR La ferme du Haut Pouyet est située à Saint-Aubin, dans un coin de verdure des Landes que l’on appelle la Chalosse. A quelques minutes de Mugron qui offre un superbe point de vue sur la vallée de l’Adour, un parcours du patrimoine dans le centre bourg ou encore la Voie Verte de Chalosse qui la traverse.

En 30 ans d’activité, Vincent n’a rien perdu du savoir-faire transmis par sa mère. Gage de qualité, de nombreux anciens gaveurs viennent s’approvisionner sur la ferme parce qu’ils retrouvent exactement les canards qu’ils produisaient eux-mêmes autrefois. Les canards sont élevés sur les parcours enherbés, puis gavés au maïs produit sur l’exploitation. Soucieux du bien-être des animaux, les canards sont gavés dans une salle ouverte face à la chaine des Pyrénées. Vincent perpétue une tradition ancestrale et familiale, le canard gras. En 30 ans, n’a rien perdu du savoir faire transmis par sa mère. Les canards sont élevés sur les parcours enherbés, gavés au maïs produit sur l’exploitation et gavés dans une salle ouverte face à la chaine des Pyrénées. +33 5 58 98 58 50 La ferme du Haut Pouyet est située à Saint-Aubin, dans un coin de verdure des Landes que l’on appelle la Chalosse. A quelques minutes de Mugron qui offre un superbe point de vue sur la vallée de l’Adour, un parcours du patrimoine dans le centre bourg ou encore la Voie Verte de Chalosse qui la traverse.

