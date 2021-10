Lathus-Saint-Rémy Le Bouchage Lathus-Saint-Rémy, Vienne Visite de la Ferme du Bouchage Le Bouchage Lathus-Saint-Rémy Catégories d’évènement: Lathus-Saint-Rémy

Vienne

Visite de la Ferme du Bouchage Le Bouchage, 27 octobre 2021, Lathus-Saint-Rémy. Visite de la Ferme du Bouchage

Le Bouchage, le mercredi 27 octobre à 14:00

Dans le cadre du programme « Notre Automne en Sud Vienne Poitou », la Ferme du Bouchage vous invite à venir visiter son exploitation : son troupeau de vaches limousines profitant d’une surface herbagère ainsi que des cultures destinées à l’alimentation des animaux. Retrouvez Mr Baudoin Pascal, le responsable, adepte du circuit court pour commercialiser sa viande bovine.

Gratuit, sur inscription à l’Office de Tourisme, 20 personnes maximum

Visite Le Bouchage Le Bouchage 86390 Lathus-Saint-Rémy Lathus-Saint-Rémy Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lathus-Saint-Rémy, Vienne Autres Lieu Le Bouchage Adresse Le Bouchage 86390 Lathus-Saint-Rémy Ville Lathus-Saint-Rémy lieuville Le Bouchage Lathus-Saint-Rémy