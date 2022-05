Visite de la ferme d’Ortalissa Uzeste, 7 mai 2022, Uzeste.

La Ferme d'Ortalissa Chemin de Gassion Uzeste

2022-05-07

Uzeste Gironde Uzeste

Visite de la ferme d'Ortalissa et pépinière de plants bio !

Profitez des bon plants de la ferme d’Ortalissa : dans la pépinière, il y a plein de plants à vendre de tomates, aubergines, poivrons, courgettes, autres légumes, aromatiques, fleurs, petits fruits rouges… et aussi une grainothèque pour échanger des graines librement et gratuitement !

Ce samedi et samedi prochain : visite de la ferme gratuite et atelier de jardinage sur inscription.

Tout ça se passe à Uzeste au chemin de Gassion (prendre direction Bazas et laissez vous guider par les panneaux).

+33 6 38 14 47 04

La Ferme d’Ortalissa

La Ferme d’Ortalissa Chemin de Gassion Uzeste

