Les bâtiments d’élevage sont dans la forêt, suivre le balisage. Contact: Duret Sandrine 07 70 40 55 63 Temps de visite avec le goûter, environ 1h30 +33 3 84 25 27 47 Visite de la ferme des petites plumes. Petit élevage de volailles en agriculture biologique.

Tous les mardis à 17h du mardi 6 juillet au mardi 31 août.

Visite d’un bâtiment d’élevage, avec goûter (tartines de rillettes et velouté). Tarifs :

Adulte ; 5 €

Enfant de moins de 8 ans ; 3 € Réservation à l’office du tourisme de Clairvaux les lacs, 03 84 25 27 47 Adresse de l’exploitation :

La ferme des petites plumes

Rue des Lilas, hameau Pellier, 39130 Charcier

Les bâtiments d’élevage sont dans la forêt, suivre le balisage. Contact: Duret Sandrine 07 70 40 55 63 Temps de visite avec le goûter, environ 1h30 dernière mise à jour : 2021-07-01 par

