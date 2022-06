VISITE DE LA FERME DES GENÊTTES Orée d’Anjou, 15 juin 2022, Orée d'Anjou.

VISITE DE LA FERME DES GENÊTTES La Forêt LA VARENNE Orée d’Anjou

2022-06-15 – 2022-06-15 La Forêt LA VARENNE

Orée d’Anjou 49270

Entre bords de Loire et de Divatte, se trouvent deux exploitations voisines et complémentaires.

D’un côté, la ferme des Genettes. Elle élève en agriculture biologique des races anciennes menacées (Vaches nantaises et Brebis solognotes) sur des prairies naturelles bocagères. Basé sur un système pâturant, les animaux sont élevés en extérieur au rythme des saisons. Ces deux productions sont complétées par un lot de poules pondeuses en poulailler mobile.

Jouxtant cette ferme, vous trouverez le Domaine du Pavillon. C’est un hectare et demi de vignes dans une mosaïque de milieux entre villages et prairies. Quatre cépages s’y expriment formant une gamme diversifiée de vins blancs, rosés, rouges et jus de raisin.

Curieuses de nature, les deux fermes interrogent leur rapport au vivant. Elles s’inscrivent dans la préservation de la biodiversité et des paysages locaux, s’attachant à produire une alimentation saine et de qualité en vente directe.

GRATUIT

Durée : 2 heures

Venez découvrir la ferme des genettes !

contact@cpieloireanjou.fr +33 2 41 71 77 30 https://www.cpieloireanjou.fr/

La Forêt LA VARENNE Orée d’Anjou

