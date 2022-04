Visite de la Ferme des Clochettes Brey-et-Maison-du-Bois, 5 mai 2022, Brey-et-Maison-du-Bois.

Visite de la Ferme des Clochettes A la ferme 17 route du hameau Brey-et-Maison-du-Bois

Brey-et-Maison-du-Bois Doubs

Le GAEC des Clochettes vous propose une visite découverte de sa ferme le jeudi 5 mai de 9h00 à 17h00. Eric,Fabrice,Régis et Morgane vous présenteront la ferme, les animaux, et échangeront avec vous sur le métier de producteur de lait à Comté ! Cette exploitation produit 560 000 litres de lait à Comté transformé à la Fruitière de Gellin située à 1 km du siège de l’exploitation et développe également de la vente directe de viande de bœuf.

