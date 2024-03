Visite de la ferme Degert Canards Clermont, mardi 10 septembre 2024.

Visite de la ferme Degert Canards Clermont Landes

Venez visiter cette exploitation agricole ! Culture de maïs et tournesol, élevage de canards mulards et gavage traditionnel au maïs grains entier non OGM.

Transformation et ventes directes des produits issus de l’exploitation foie gras, plats cuisinés, rillettes, magrets et produits frais. Vous pourrez également

découvrir les produits d’agriculteurs et viticulteurs d’autres régions de France. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-10 15:00:00

fin : 2024-09-10 16:30:00

650 Chemin de Moundenx

Clermont 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@chalosse.fr

L’événement Visite de la ferme Degert Canards Clermont a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Terres de Chalosse