Visite de la ferme de volailles bio « La clé des champs » chez Karell à GY
Gy
Catégories d'évènement: Gy
Haute-Saône

Haute-Saône

Visite de la ferme de volailles bio « La clé des champs » chez Karell à GY Gy, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Gy. Visite de la ferme de volailles bio « La clé des champs » chez Karell à GY 2021-07-23 – 2021-07-23

Gy Haute-Saône Dans le cadre Rendez-vous du Terroir l’Office de Tourisme des Monts de Gy vous propose une visite de la ferme de volailles bio » La clé des champs » chez Karell à GY. Cette éleveuse de volailles vous parlera de son métier , de ses animaux. La visite se finira avec une dégustation Pour passer un moment chaleureux RDV 18h à la ferme.

Ins obligatoires et places limitées auprès de l'Office de Tourisme. Tarif de l'animation: 5€ ad ; 3.50€ -16 ans ; gratuit – 6 ans .

Ins obligatoires et places limitées auprès de l’Office de Tourisme. Tarif de l’animation: 5€ ad ; 3.50€ -16 ans ; gratuit – 6 ans . dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Catégories d'évènement: Gy, Haute-Saône

