Harol Harol Harol, Vosges VISITE DE LA FERME DE VALÉRIE LEGRAND Harol Harol Catégories d’évènement: Harol

Vosges

VISITE DE LA FERME DE VALÉRIE LEGRAND Harol, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Harol. VISITE DE LA FERME DE VALÉRIE LEGRAND 2021-07-06 20:15:00 20:15:00 – 2021-08-31 21:15:00 21:15:00

Harol Vosges Harol ALLEZ À LA RENCONTRE DES PRODUCTEURS LOCAUX : VISITE DE LA FERME Valérie LEGRAND

Laissez-vous guider par Valérie Legrand jusqu’au troupeau de bovins. Une balade en toute simplicité autour de la nature et des animaux.

Ferme Du Bœuf à la rue

Inscription à l’office de tourisme de Mirecourt et ses environs ALLEZ À LA RENCONTRE DES PRODUCTEURS LOCAUX : VISITE DE LA FERME Valérie LEGRAND

Laissez-vous guider par Valérie Legrand jusqu’au troupeau de bovins. Une balade en toute simplicité autour de la nature et des animaux.

Ferme Du Bœuf à la rue

Inscription à l’office de tourisme de Mirecourt et ses environs Valérie Legrand

Détails Catégories d’évènement: Harol, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Harol Adresse Ville Harol lieuville 48.15989#6.22721