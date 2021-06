Ergué-Gabéric La ferme de Sandrine Ergué-Gabéric, Finistère Visite de la ferme de Sandrine La ferme de Sandrine Ergué-Gabéric Catégories d’évènement: Ergué-Gabéric

La ferme de Sandrine, le samedi 19 juin à 10:30 Sur réservation

Visite de la ferme de Sandrine et de l’histoire de la ferme. Découverte des vaches et des veaux de race Limousine et leur alimentation. La ferme de Sandrine Guilly Vras 29051 Ergué Gabéric Ergué-Gabéric Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T10:30:00 2021-06-19T12:00:00

