Gif-sur-Yvette Ferme de Moulon Essonne, Gif-sur-Yvette Visite de la ferme de Moulon Ferme de Moulon Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

Visite de la ferme de Moulon Ferme de Moulon, 18 septembre 2021, Gif-sur-Yvette. Visite de la ferme de Moulon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ferme de Moulon

**Ses parties les plus anciennes dateraient du XVIIIe siècle.** La ferme est aujourd’hui le siège d’une unité de recherche rattachée à l’INRAE dédiée à la génétique végétale qui rassemble des chercheurs de plusieurs établissements de recherche et d’enseignement supérieur (INRAE, CNRS, Université Paris-Saclay, AgroParisTech). Une ouverture exceptionnelle en partenariat avec l’INRAE. Ses parties les plus anciennes dateraient du XVIIIe siècle Ferme de Moulon Chemin de Moulon 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu Ferme de Moulon Adresse Chemin de Moulon 91190 Gif-sur-Yvette Ville Gif-sur-Yvette lieuville Ferme de Moulon Gif-sur-Yvette