Dans le cadre de la semaine du Tourisme Economique et des Savoir-faire, venez découvrir la Ferme de Mézerac. Depuis 15 ans, la SARL Mézerac transforme le lait de la ferme familiale pour en faire des yaourts, fromage blanc, faisselle, crème, beurre ainsi que des fromages à pâte pressée. Lors de la visite, nous vous expliquerons les process de fabrication que vous pourrez visualiser. Nous terminerons la visite par une dégustation de fromages et de notre nouveau produit le Skyr. Et retrouvez l'ensemble des animations sur [La Baule-Presqu'île De Guérande – Semaine Du Tourisme Économique Et Des Savoir-Faire (semaine-tourisme-economique.bzh)](https://semaine-tourisme-economique.bzh/destinations/la-baule-presquile-de-guerande/). N'hésitez pas à réserver votre visite ! Le pass sanitaire vous sera demandé.

