Sorbs Hérault Sorbs Venez découvrir un élevage typique des Causses du Larzac avec ses brebis et ses vaches mais aussi sa mare naturelle ainsi que sa lavogne. N’hésitez à prendre votre pique-nique vous pourrez ainsi profitez des nombreux circuits de randonnées à proximité. Réservation obligatoire.

Lieu de rdv sera donné lors de la réservation

