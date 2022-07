Visite de la ferme de l’Oraille Douville-en-Auge, 28 juillet 2022, Douville-en-Auge.

Ferme de l’Oraille chemin de Deraine Douville-en-Auge Calvados OT Normandie Cabourg Pays d’Auge chemin de Deraine Ferme de l’Oraille

2022-07-28 – 2022-07-28

Suivez les maîtres des lieux dans leur exploitation laitière et échangez avec eux pour en savoir plus sur les fromages et autres produits de la ferme ! Régalez-vous ensuite lors d’une dégustation. Inscription obligatoire.

+33 2 31 79 93 43

https://fr-fr.facebook.com/FermeDeLOraille

dernière mise à jour : 2022-07-26 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge