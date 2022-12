VISITE DE LA FERME DE L’HORT Argelliers, 19 mars 2023, Argelliers .

VISITE DE LA FERME DE L’HORT

chemin de la garonne Argelliers Hérault

2023-03-19 14:30:00 14:30:00 – 2023-03-19 16:00:00 16:00:00

Argelliers

Hérault

GRATUIT – sur inscription sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

• Visite de la ferme de l’Hort

Dimanche 19 mars

Argelliers

de 14h30 à 16h

Venez visiter la ferme : élevage de chèvre, production de fromage et clôturez l’après-midi par une dégustation de produits.

Plus d’infos : Visite de la ferme et des différents endroits stratégiques (salle de traite, aires paillées, couloir central, nurserie), visite des différents parcs et dégustation de produits.

Avec Ferme de l’Hort, tout public

Lieu de RDV : Ferme de l’Hort – Chemin de la Garonne – 34380 ARGELLIERS

Coordonné des animateurs (à utiliser uniquement le jour de l’animation) : 0626013127

Argelliers

