Visite de la Ferme de Laubanie Ferme de Labanie Saint-Bazile, jeudi 17 octobre 2024.

Ferme de Labanie 1 de Laubanie Saint-Bazile Haute-Vienne

Venez rencontrer Guillaume et Coralie sur cette exploitation qui inclut un élevage de vaches limousines, des cultures de blé et de seigle, ainsi que la transformation, la farine et la fabrication de pain sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-17 14:30:00

fin : 2024-10-17

Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Rencontresdecouvertes@cultureentete.fr

L’événement Visite de la Ferme de Laubanie Saint-Bazile a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Ouest Limousin

