Visite de la Ferme de la Tournerie Raids, 26 août 2021

Raids Manche Raids

Venez toucher, sentir, comprendre une ferme d’aujourd’hui et ses animaux : l’alliance entre le moderne et la tradition. Pour finir, partagez le goûter fermier: teurgoule, pain, beurre, confitures, cidre et jus de pomme. Durée : 1h30. Visite simple : 5€/adulte et 3€/enfant. Visite + goûter fermier : 8€/adulte et 5€/enfant. Prévoir vêtements adaptés à la météo. Réservation obligatoire : 02 33 46 57 62 ou g.cousin@wanadoo.fr.

g.cousin@wanadoo.fr +33 2 33 46 57 62

