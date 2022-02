Visite de La Ferme de la Montagne Sigottier Sigottier Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Sigottier

Visite de La Ferme de la Montagne Sigottier, 8 février 2022, Sigottier. Visite de La Ferme de la Montagne La Montagne La Ferme de la Montagne Sigottier

2022-02-08 – 2022-03-04 La Montagne La Ferme de la Montagne

Sigottier Hautes-Alpes Sigottier EUR 6 6 Visite de La Ferme de la Montagne ‘De la toison à la pelote’. Mohair, Alpaga, Cachemire, Angora…

Découvrez leur magie, leurs secrets. Approcher les animaux, tout savoir sur la tonte, s’émerveiller devant la magie du filage, du tricot, du tissage. contact@lafermedelamontagne.com +33 4 92 67 12 06 http://www.lafermedelamontagne.com/ La Montagne La Ferme de la Montagne Sigottier

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Sigottier Autres Lieu Sigottier Adresse La Montagne La Ferme de la Montagne Ville Sigottier lieuville La Montagne La Ferme de la Montagne Sigottier Departement Hautes-Alpes

Sigottier Sigottier Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sigottier/

Visite de La Ferme de la Montagne Sigottier 2022-02-08 was last modified: by Visite de La Ferme de la Montagne Sigottier Sigottier 8 février 2022 Hautes-Alpes Sigottier

Sigottier Hautes-Alpes