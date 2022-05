Visite de la ferme de la fruitiere Saint-Pierre, 23 mai 2022, Saint-Pierre.

Visite guidée et dégustation à la ferme de la Fruitière à Saint Pierre les lundis et vendredis à 15h30, sur réservation.

Venez découvrir notre élevage et voir les animaux pour comprendre le fonctionnement d’une ferme.

+33 3 84 60 15 25

Grande Rue Ferme de la fruitiere Saint-Pierre

