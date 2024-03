Visite de la ferme de Guilhem Ferme de Guilhem Hauriet, vendredi 12 juillet 2024.

Accueilli dans la jolie ferme à colombage, découvrez l’élevage traditionnel de canard gras, puis dégustez leurs produits accompagnés d’un vin de pays

Myriam et Jean-Michel vous accueillent dans leur jolie ferme à colombage. Ils élèvent les canards en plein air nourris avec des céréales produites sur la ferme et locale,gavés de façon traditionnelle au maïs grain. Vous serez invités dans la vieille maison de style chalossaise pour une dégustation de leurs produits arrosée d’un vin de pays dans la plus pure des traditions… 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 15:00:00

fin : 2024-07-12 16:30:00

Ferme de Guilhem 1141 Route de Guilhem

Hauriet 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@chalosse.fr

