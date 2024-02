Visite de la Ferme de Grémi Ferme de Grémi Sainte-Cécile, samedi 2 mars 2024.

Visite de la Ferme de Grémi Ferme de Grémi Sainte-Cécile Manche

100% en plein air, venez découvrir notre arc-en-ciel de dames cocottes, gratouiller dame pipinette, caresser Polinette et peut-être Fusée, donner le goûter à Rozy & Rosé et toute la troupe, découvrir Pinpin et son copain Gus, nos Porcs de « Bayeux », leur nourriture, la préparation du goûter de nos bébés cochons. Voilà un bon moment en famille, entre amis… Pour petits et grands.

Nombre de places limité. Prévoir tenue adaptée avec des chaussures ne craignant pas la boue.

Réservation uniquement sur notre site web lafermedegremi.fr.

100% en plein air, venez découvrir notre arc-en-ciel de dames cocottes, gratouiller dame pipinette, caresser Polinette et peut-être Fusée, donner le goûter à Rozy & Rosé et toute la troupe, découvrir Pinpin et son copain Gus, nos Porcs de « Bayeux », leur nourriture, la préparation du goûter de nos bébés cochons. Voilà un bon moment en famille, entre amis… Pour petits et grands.

Nombre de places limité. Prévoir tenue adaptée avec des chaussures ne craignant pas la boue.

Réservation uniquement sur notre site web lafermedegremi.fr. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 16:00:00

fin : 2024-03-02 18:00:00

Ferme de Grémi 10 rue Auguste Chardin

Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie lafermedegremi@yahoo.com

L’événement Visite de la Ferme de Grémi Sainte-Cécile a été mis à jour le 2024-02-02 par OT Villedieu-les-Poêles