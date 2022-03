Visite de la Ferme de Fontmorin Fontmorin,86320 Gouex Gouex Catégories d’évènement: Gouex

Dans le cadre du programme « Notre Printemps en Sud Vienne Poitou ! » Partez à la visite de la Ferme de Fontmorin, accompagné par Monsieur Devaux. Producteur d’huile de tournesol, colza, chanvre… Il vous fera partager et découvrir l’acheminement pour réaliser les huiles. Conditions sanitaires : Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur à la date de l’animation.

Gratuit, Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T16:00:00

