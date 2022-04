Visite de la ferme de Brougnon : canards Caupenne, 20 juillet 2022, Caupenne.

Visite de la ferme de Brougnon : canards Caupenne

2022-07-20 14:30:00 – 2022-07-20 16:00:00

EUR En plein coeur de la Chalosse, la ferme de Brougnon a été témoin du passage de cinq générations de Larrieu aux commandes. Aujourd’hui, Cathy, Francis, Romain et Lucie, continuent de pérenniser savoir-faire et traditions gageant un produit authentique.

Concernés par l’excellence du produit, ils ont à cœur d’élever les canards en plein air, dans le respect de la condition animale, et de les nourrir au maïs produit directement sur l’exploitation.

Les préparations culinaires sont cuisinées, conditionnées et commercialisées par leurs soins garantissant la traçabilité et la qualité du produit.

À la ferme de Brougnon, tout est fait maison ! Venez visiter la ferme. Romain vous expliquera son travail. Dégustation des produits de la ferme à l’issue de la visite.

Famille Larrieu

