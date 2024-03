Visite de la Ferme d’Athis Louvigny, lundi 20 mai 2024.

Visite de la Ferme d’Athis Louvigny Calvados

Dans le cadre de Lin’croyable semaine, Monsieur Bossuyt vous ouvre les portes de la ferme d’Athis, à Louvigny.

Exploitation familiale depuis 3 générations aux portes de Caen, la ferme d’Athis est une exploitation de type polyculture et d’élevage. Blé, orge, pois, colza, tournesol, pommes à cidre et bien sûr du lin y sont cultivés. Les vaches et leurs veaux, quant à eux, pâturent l’herbe des près alentours.

Au programme de la visite découverte de l’exploitation agricole et des champs de lin situés à proximité.

Lin’croyable semaine, c’est un programme de visites autour de la filière lin. Fermes, usines, manufactures, coopératives vous ouvrent leurs portes. Découvrez l’ensemble des manifestations sur le site internet de l’événement et réservez en ligne !

Réservation obligatoire sur notre site internet ou aux comptoirs de l’Office de Tourisme de Caen la mer. Aucune place ne pourra être achetée sur place le jour de la visite.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 10:00:00

fin : 2024-05-20 11:00:00

Rue de la Ferme d’Athis

Louvigny 14111 Calvados Normandie info@caenlamer-tourisme.fr

