VISITE DE LA FERME CONTREVENT- ST MAURICE NAVACELLES Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Maurice-Navacelles

VISITE DE LA FERME CONTREVENT- ST MAURICE NAVACELLES Saint-Maurice-Navacelles, 20 février 2022, Saint-Maurice-Navacelles. VISITE DE LA FERME CONTREVENT- ST MAURICE NAVACELLES Saint-Maurice-Navacelles

2022-02-20 – 2022-02-20

Saint-Maurice-Navacelles Hérault Saint-Maurice-Navacelles Maxime et Etienne vous proposent d’être acteur de ce paysage caussenard classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en retroussant vos manches et participant à un chantier de coupe . Votre effort sera récompensé par un goûter composé des produits de la ferme. Lieu de rdv sera donné lors de la réservation

Gratuit Maxime et Etienne vous proposent d’être acteur de ce paysage caussenard classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en retroussant vos manches et participant à un chantier de coupe . Votre effort sera récompensé par un goûter composé des produits de la ferme. appui.territoire@cpie-causses.org +33 4 67 44 75 79 http://www.cpie-causses.org/web/ Maxime et Etienne vous proposent d’être acteur de ce paysage caussenard classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en retroussant vos manches et participant à un chantier de coupe . Votre effort sera récompensé par un goûter composé des produits de la ferme. Lieu de rdv sera donné lors de la réservation

Gratuit ferme contrevent

Saint-Maurice-Navacelles

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Maurice-Navacelles Autres Lieu Saint-Maurice-Navacelles Adresse Ville Saint-Maurice-Navacelles lieuville Saint-Maurice-Navacelles