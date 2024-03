Visite de la ferme (champ et serres en maraîchage) et dégustation des produits Les légumes du logis Val-d’Auge, vendredi 7 juin 2024.

Début : 2024-06-07T14:30:00+02:00 – 2024-06-07T15:15:00+02:00

Fin : 2024-06-08T10:45:00+02:00 – 2024-06-08T12:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Agriculture, Les légumes du Logis vous proposent de venir visiter la ferme du Logis de Mortier. Vous pourrez découvrir une partie des productions de fruits et légumes cultivés sur place, notamment, les jardins suspendus de fraises.

La visite se cloturera par une dégustation de quelques produits.

Les légumes du logis Le logis de mortier 16170 Anville Val-d’Auge 16170 Anville Charente Nouvelle-Aquitaine

