2022-12-16 12:00:00 – 2022-12-31 17:00:00 EUR Sur place, visionnez un petit film sur l’histoire de la ferme, promenez-vous dans la forêt au milieu des rennes tel un explorateur du Grand Nord, visitez un charmant petit musée ethnographique, entrez dans la maison du Père Noël et nourrissez vous-même les animaux (à 16h) : un vrai régal, comme vous comme pour eux ! La présence de panneaux pédagogiques ludiques rendra l’expérience des petits encore plus captivante, voire intrigante, tant l’endroit a aussi sa part de magie et de mystère. Cependant, en venant ici, vous aurez peut-être un problème de taille : après avoir découvert la Ferme aux Rennes, vos enfants voudront certainement découvrir la Laponie… Prenez de la hauteur et partez à la découverte des rennes en liberté dans une ferme pédagogique. Musée, cabane du Père Noël, aire de jeux, autant d’activités qui vous feront passer une journée inoubliable. +33 3 89 77 99 10 dernière mise à jour : 2022-08-23 par

