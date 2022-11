Visite de la ferme au Pré de chez vous Hauterives Hauterives Catégories d’évènement: Drôme

Hauterives

Visite de la ferme au Pré de chez vous Hauterives, 30 novembre 2022, Hauterives. Visite de la ferme au Pré de chez vous

1075, route de Roybon Ferme au Pré de chez vous Hauterives Drôme Ferme au Pré de chez vous 1075, route de Roybon

2022-11-30 14:00:00 14:00:00 – 2022-11-30 17:00:00 17:00:00

Ferme au Pré de chez vous 1075, route de Roybon

Hauterives

Drôme Hauterives Venez visitez ou même découvrir la ferme au Pré de chez vous. Ramassage des œufs et nourrissage des animaux. Sur inscription. afrdes4collines@hotmail.fr +33 4 69 29 25 41 Ferme au Pré de chez vous 1075, route de Roybon Hauterives

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Hauterives Autres Lieu Hauterives Adresse Hauterives Drôme Ferme au Pré de chez vous 1075, route de Roybon Ville Hauterives lieuville Ferme au Pré de chez vous 1075, route de Roybon Hauterives Departement Drôme

Hauterives Hauterives Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauterives/

Visite de la ferme au Pré de chez vous Hauterives 2022-11-30 was last modified: by Visite de la ferme au Pré de chez vous Hauterives Hauterives 30 novembre 2022 1075 Drme Hauterives route de Roybon Ferme au Pré de chez vous Hauterives Drôme

Hauterives Drôme