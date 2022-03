visite de la ferme Abbaye Notre Dame des Dombes Le Plantay Catégories d’évènement: Ain

du dimanche 3 avril au dimanche 10 juillet

avec les plus jeunes, nous partirons à la découverte de nos animaux. les troupeaux de moutons, vaches, cochons seront plein de surprises pour vous !

5€ adulte – 3€ enfant de 3 à 12 ans

découvrez la ferme de l’abbaye de l’intérieur Abbaye Notre Dame des Dombes 1600 route de l’abbaye Le Plantay Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T15:00:00 2022-04-03T17:00:00;2022-04-10T15:00:00 2022-04-10T17:00:00;2022-05-01T15:00:00 2022-05-01T17:00:00;2022-05-08T15:00:00 2022-05-08T17:00:00;2022-06-06T15:00:00 2022-06-06T17:00:00;2022-06-12T15:00:00 2022-06-12T17:00:00;2022-07-03T15:00:00 2022-07-03T17:00:00;2022-07-10T15:00:00 2022-07-10T17:00:00

