2022-07-15 – 2022-08-15 En famille, visite de la ferme, du mardi au vendredi de 10h00 à 17h00 (réservation conseillée) : sentier forestier de 2 km avec panneaux pédagogiques et ludiques sur la biodiversité – animaux, poneys, chèvres, poules – jardin potager, aromatiques et plants mellifères.

