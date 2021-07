La Madeleine Confiserie du Pré Catelan La Madeleine, Nord Visite de la fabrication du Nougat des Flandres Confiserie du Pré Catelan La Madeleine Catégories d’évènement: La Madeleine

Nord

En route pour une visite guidée gourmande, au cours de laquelle vous découvrirez la fabrication de nos nougats du Nord. Vous serez invités à la découvrir au plus près de nos maîtres nougatiers. Durant la visite, vous assisterez à la cuisson traditionelle dans nos chaudrons de cuivre, à l’impressionnante coulée du nougat et à la casse. Et pour les gourmands, une dégustation sera offerte ! **(Inscription obigatoire)**

Inscription obligatoire

A la découverte du Nougat des Flandres, fabriqué à La Madeleine depuis 1925

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:15:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:45:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:15:00

