Outarville Outarville Loiret, Outarville Visite de la distillerie Outarville Outarville Catégories d’évènement: Loiret

Outarville

Visite de la distillerie Outarville, 18 juin 2021-18 juin 2021, Outarville. Visite de la distillerie 2021-06-18 15:00:00 – 2021-06-20 17:00:00

Outarville Loiret Outarville À l’occasion des journées nationales de l’agriculture, venez découvrir l’unique distillerie française spécialisée dans le travail autour de la pomme de terre. Cultivées sur l’exploitation, les pommes de terre sont utilisées comme matière première de la vodka Faronville. distillerie@faronville.com +33 6 30 35 12 89 http://www.faronville.com/ À l’occasion des journées nationales de l’agriculture, venez découvrir l’unique distillerie française spécialisée dans le travail autour de la pomme de terre. Cultivées sur l’exploitation, les pommes de terre sont utilisées comme matière première de la vodka Faronville. distillerie faronville

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Outarville Étiquettes évènement : Autres Lieu Outarville Adresse Ville Outarville lieuville 48.21284#2.05033