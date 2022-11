Visite de la distillerie Miclo Lapoutroie Lapoutroie Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Venez visiter notre distillerie familiale et laissez-vous conter quelques belles histoires du pays welche. Venez découvrir nos alambics, nos chais et assister à la distillation de nos whiskies. A l’issue de la visite vous pourrez déguster librement des produits typiques comme notre Amer bière ou notre eau de vie d’alisier sauvage ou savourer toute la sensualité de nos gins, les derniers nés de la famille Miclo Réservation obligatoire par mail ftoranelli@distillerie-miclo.com ou téléphone au 03 89 47 54 14 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Visite de la distillerie afin de découvrir les secrets des eaux de vie. +33 3 89 47 50 16 Lapoutroie

