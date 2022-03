Visite de la Distillerie Goyard Aÿ-Champagne, 24 juin 2022, Aÿ-Champagne.

Visite de la Distillerie Goyard Distillerie Goyard 52 rue rene lalique Aÿ-Champagne

2022-06-24 – 2022-06-24 Distillerie Goyard 52 rue rene lalique

Aÿ-Champagne Marne

La Distillerie Goyard vous ouvre ses portes les vendredi 24 juin et samedi 2 juillet pour 1h30 de visite ! Découvrez l’atelier de distillation, sa chaudière biomasse et ses chais à Aÿ-Champagne suivie d’une dégustation de ratafia et marc de champagne.

TARIFS : 10€/adulte – Enfant à partir de 14 ans : gratuit

Durée : 1h30

