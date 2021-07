Ham Crypte Ham, Somme visite de la Crypte de Ham Crypte Ham Catégories d’évènement: Ham

Somme

visite de la Crypte de Ham Crypte, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Ham. visite de la Crypte de Ham

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Crypte Mr Sirot et M. Van Hamme se proposent de vous faire découvrir et conter ce superbe lieu. Crypte Boulevard de la république 80400 Ham Ham Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ham, Somme Autres Lieu Crypte Adresse Boulevard de la république 80400 Ham Ville Ham lieuville Crypte Ham