Le samedi 24 septembre 2022

de 14h30 à 16h00

Le samedi 10 septembre 2022

de 14h30 à 16h00

Le samedi 03 septembre 2022

de 14h30 à 16h00

Le samedi 11 juin 2022

de 14h30 à 16h00

Le samedi 28 mai 2022

de 14h30 à 16h00

Plein : 7 euros Réduit : 5 euros

Venez découvrir la crypte archéologique de l’île de la cité et son exposition temporaire Notre Dame de Paris! Cette visite est l’occasion de découvrir l’exposition hommage consacrée à la cathédrale Notre-Dame, de Victor Hugo à Viollet-le-Duc. Elle dévoilera également les vestiges exceptionnels conservés dans la Crypte archéologique, qui témoigne de l’histoire de la capitale dans l’Antiquité. Durée : 1h30 Crypte archéologique de l’île de la Cité Place Jean-Paul II 75004 Paris Contact : https://www.crypte.paris.fr/fr/activites/visite-de-la-crypte-et-de-l-exposition https://www.crypte.paris.fr/fr/activites/visite-de-la-crypte-et-de-l-exposition

