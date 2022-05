Visite de la criée de Poulgoazec Plouhinec, 2 juin 2022, Plouhinec.

Visite de la criée de Poulgoazec Port de Poulgoazec Criée de Poulgoazec Plouhinec

2022-06-02 14:30:00 – 2022-06-02 15:30:00 Port de Poulgoazec Criée de Poulgoazec

Plouhinec Finistère Plouhinec

La Semaine de la Pêche et de l’Aquaculture du 27 mai au 6 juin 2022 en Cornouaille !

Un événement organisé par Quimper Cornouaille Développement et le Comité Départemental des pêches et des élevages marins du Finistère qui vise à redonner toutes ses lettres de noblesse à une filière économique majeure en Cornouaille, et pourtant parfois encore méconnue. Cette manifestation itinérante ira donc de port en port cornouaillais et proposera de nombreuses animations pour faire (re)découvrir la pêche et l’aquaculture sous toutes ses formes.

Si Poulgoazec est sans conteste la criée la plus petite en tonnage du Finistère, elle affiche un bilan financier qui n’a pas à rougir, devant les places fortes que sont les criées du sud bigouden. Depuis quelques années, elle a su miser sur une production de qualité, fruit de la pêche locale traditionnelle.

La visite comprend un exposé sur la vie du port et les techniques de pêche, suivi de la projection d’une vidéo sur la pêche au bar à la Pointe du Raz, un échange avec d’anciens pêcheurs qui vous raconteront leurs expériences et vous apporteront leur vision d’un métier qu’ils portent au fond du cœur. Vous pourrez également profiter d’une visite commentée de la halle à marée.

Réservation :

Ville de Plouhinec :

06 38 59 04 40

reservation.animations@ville-plouhinec29.fr

Nombre de participants maximum : 30 personnes

+33 809 10 29 10 https://www.semainedelapeche.bzh/

La Semaine de la Pêche et de l’Aquaculture du 27 mai au 6 juin 2022 en Cornouaille !

Un événement organisé par Quimper Cornouaille Développement et le Comité Départemental des pêches et des élevages marins du Finistère qui vise à redonner toutes ses lettres de noblesse à une filière économique majeure en Cornouaille, et pourtant parfois encore méconnue. Cette manifestation itinérante ira donc de port en port cornouaillais et proposera de nombreuses animations pour faire (re)découvrir la pêche et l’aquaculture sous toutes ses formes.

Si Poulgoazec est sans conteste la criée la plus petite en tonnage du Finistère, elle affiche un bilan financier qui n’a pas à rougir, devant les places fortes que sont les criées du sud bigouden. Depuis quelques années, elle a su miser sur une production de qualité, fruit de la pêche locale traditionnelle.

La visite comprend un exposé sur la vie du port et les techniques de pêche, suivi de la projection d’une vidéo sur la pêche au bar à la Pointe du Raz, un échange avec d’anciens pêcheurs qui vous raconteront leurs expériences et vous apporteront leur vision d’un métier qu’ils portent au fond du cœur. Vous pourrez également profiter d’une visite commentée de la halle à marée.

Réservation :

Ville de Plouhinec :

06 38 59 04 40

reservation.animations@ville-plouhinec29.fr

Nombre de participants maximum : 30 personnes

Port de Poulgoazec Criée de Poulgoazec Plouhinec

dernière mise à jour : 2022-05-09 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz