Calvados Le Comité des Fêtes de Saint Ouen le Houx vous invite à venir découvrir la crèche à l’église de Saint Ouen le Houx tous les jours de 14h30 à 17h00 du 18 décembre au 8 janvier 2023. Le Comité des Fêtes de Saint Ouen le Houx vous invite à venir découvrir la crèche à l’église de Saint Ouen le Houx tous les jours de 14h30 à 17h00 du 18 décembre au 8 janvier 2023. +33 7 85 55 72 80 Le Bourg (en face de la mairie) Eglise de Saint Ouen le Houx Livarot-Pays-d’Auge

