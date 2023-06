Visite libre de la cour et du jardin de la Maison Canoniale Saint Maurille Visite de la cour et du jardin de la Maison Canoniale saint Maurille Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Visite libre de la cour et du jardin de la Maison Canoniale Saint Maurille Visite de la cour et du jardin de la Maison Canoniale saint Maurille Angers, 16 septembre 2023, Angers. Visite libre de la cour et du jardin de la Maison Canoniale Saint Maurille 16 et 17 septembre Visite de la cour et du jardin de la Maison Canoniale saint Maurille Nous vous proposons de rentrer par le 18 de la rue Donadieu en passant sous le porche classé Monument Historique vous arriverez dans la cour et vous pourrez passer par un couloir qui vous menera sur le chemin de ronde donnant sur la Maine et vous découvrirez le jardin suspendu ainsi que les facades de la maison canoniale. Visite de la cour et du jardin de la Maison Canoniale saint Maurille 18 rue Donadieu de Puycharic Angers 49051 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0626570285 http://www.lessalonsdonadieu.com https://www.facebook.com/Salons-Donadieu/ Maison canoniale, XIV-XIX siècles.L’architecte Jean Delespine intervient au XVI siècle. Rue en face du pont levis du chateau d’Angers(transports en commun à proximité) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Visite de la cour et du jardin de la Maison Canoniale saint Maurille Adresse 18 rue Donadieu de Puycharic Ville Angers Departement Maine-et-Loire

